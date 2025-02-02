Вашингтон, 2 февраля, 2025, 22:15 — ИА Регнум. Глава департамента эффективности госуправления (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал агентство США по международному развитию (USAID) «преступной организацией».

AP/TASS

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — написал Маск в соцсети X.

До этого американский предприниматель назвал агентство США по международному развитию «змеиным гнездом радикально левых марксистов», добавив, что его сотрудники ненавидят Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, USAID нужно реорганизовать таким образом, чтобы оно помогало самим Штатам, заявила 2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По её словам агентство, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось». Она предложила новой администрации США переключить его деятельность на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший на 90 дней оказание помощи Украине и другим странам. Решение было принято для оценки целесообразности такого финансирования.

Позже USAID заморозило помощь Украине и другим государствам. Это было сделано после указа госсекретаря США Марко Рубио и по поручению Трампа. Приостановленные проекты касались в том числе финансовой поддержки образования и здравоохранения. Сделав послабления, администрация Трампа разрешила продолжить поставки жизненно важной гуманитарной помощи для зарубежных стран.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум заявил, что приостановка финансирования почти всех программ иностранной помощи со стороны США связана с намерениями президента Трампа завершить конфликт на Украине на выгодных для него условиях.