Доха, 2 февраля, 2025, 21:58 — ИА Регнум. Катар и Турция выступили против решения президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Дохе с катарским коллегой Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани.

Global Look Press

«Что касается принудительного перемещения и депортации палестинцев, мы решительно выступаем против этого. Для нас очевидно, что это невозможно», — заявил Аль Тани.

Глава МИД Катара добавил, что по данному вопросу Доха взаимодействует с администрацией Белого дома. Он также выразил готовность приложить усилия, чтобы поддержать жителей Газы и облегчить нахождение палестинцев там.

Министр иностранных дел Турции также заявил, что Анкара отвергла решение американского лидера об изгнании палестинцев из сектора Газа. По его словам, против инициативы Трампа «должен выступить каждый».

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