Курск, 2 февраля, 2025, 21:55 — ИА Регнум. Автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, мог попасть на магнитную мину или под атаку дрона в Курской области, заявил 2 февраля депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.

Правительство Приморского края

Депутат служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.

«Автомобиль [попал] либо на мину магнитную, либо это «птичка» (дрон. — Прим. ред.), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс — ред.)», — сказал Тарабарин «РИА Новости».

Ранее депутат сообщил, что Ефремов погиб в районе, где идут боевые действия. Сын Ефремова тоже служит в зоне спецоперации, рассказал также Тарабарин.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее 2 февраля сообщил, что вице-губернатор края, командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб при возвращении с боевого задания.

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что командир добровольческого отряда отправился спасать раненых, а на обратном пути его машина наехала на противотанковую мину.

Ефремов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. После увольнения в запас он занимался бизнесом, работал вице-мэром Уссурийска и заместителем председателя регионального отделения общества ДОСААФ.

В августе 2024 года Кожемяко сообщал, что Ефремов в составе добровольческого отряда «Тигр» отправился в Курскую область, чтобы помочь в освобождении региона от украинских неонацистов.

Отряд был создан в Приморье летом 2022 года на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в специальной военной операции. Позднее к нему присоединились добровольцы из Читы и Хабаровска.