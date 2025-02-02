Весь мир, 30 мая, 2006, 13:50 — ИА Регнум. Сторожевой корабль Балтфлота "Неустрашимый" вышел сегодня, 30 мая, в Балтийское море для участия в ежегодных международных военно-морских учениях Baltops-2006. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, корабль под флагом командира соединения надводных кораблей капитана I ранга Владимира Соколова вышел из военной гавани главной военно-морской базы Балтийского флота города Балтийска Калининградской области.

В торжественной церемонии проводов принял участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Константин Сиденко , - продолжили в пресс-службе.

В учениях, которые проходят в 34 раз в Балтийском море, будет задействовано до 20 надводных кораблей, 2 подводные лодки и 28 летательных аппаратов государств Балтийского и Северного морей, а также США. Всего будет представлено 9 стран: Великобритания, Дания, ФРГ, Латвия, Польша, Россия, Швеция, США и Франция.

Впервые в этом году постановка задач командирам кораблей и тактических подгрупп будут проходить в шведском порту Карлсхамн, а не как это было ранее в польской военно-морской базе Гдыня, - отметил представитель Балтийского флота. Кроме того, по данным пресс-службы флота, особенность предстоящих учений заключается в отсутствии на учениях десантных кораблей. Учения начинаются в Балтийских проливах с выходом на оперативные просторы южной и центральной части Балтийского моря.

В ходе учений "Baltops-2006" будет осуществлена частичная ротация специалистов боевых частей с различных кораблей. Вертолетчики Балтийского флота с борта СКР "Неустрашимый" выполнят ряд упражнений по ведению воздушной разведки и посадке вертолета Ка-27пс на иностранные боевые корабли, - продолжили в пресс-службе Балтфлота.

Задачи учений в море насыщены выполнением артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям, отработкой маневрирования в составе отряда кораблей, проведением учений по связи, ПВО, по поиску и уничтожению подводной лодки "условного противника" и по проведению досмотровых действий по отношению к судну - "условному нарушителю".

Совместные действия в море сторожевой корабль "Неустрашимый" будет отрабатывать в составе 2-й эскадры оперативных сил ВМС Дании.

Общее руководство учениями будет осуществляться с борта американского ракетного крейсера управляемого ракетного оружия Weagulf. По завершению учений в море в порту Киль (ФРГ) пройдет разбор маневров и традиционное участие кораблей в праздновании Кильской недели, - заключили в пресс-службе Балтийского флота.