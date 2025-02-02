Тюмень, 2 февраля, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Двое взрослых и двое детей погибли в результате массового ДТП на автодороге Тюмень — Каменка, сообщила 2 февраля Госавтоинспекция региона.

ГИБДД Тюменской области

Ранее массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге. Участниками аварии стали три автомобили «ГАЗ», Kia и Dodge. Водитель первой иномарки скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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