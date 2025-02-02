Санкт-Петербург, 2 февраля, 2025, 20:16 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Тбилиси, сообщил 2 февраля Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По предварительным данным, у борта компании «Азимут» возникли проблемы с двигателем.

По информации онлайн-табло петербургского аэропорта, самолёт авиакомпании «Азимут» из Тбилиси совершил посадку в 19:25 мск.

Как передавало ИА Регнум, 26 января пассажирский самолёт Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в Саратове. Причиной стал отказ одного из двигателей. Пострадавших в результате инцидента не было.

19 января экипаж самолёта Sukhoi Superjet, вылетевшего из Москвы в Саранск с 66 пассажирами на борту, принял решение вернуться в столицу из-за неисправности индикации шасси. Лайнер успешно приземлился.