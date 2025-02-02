Москва, 2 февраля, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Волонтёры Победы приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных Победе в Сталинградской битве. Добровольцы возложили цветы к мемориальным комплексам, провели исторические квесты и навестили участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили 2 февраля ИА Регнум в пресс-службе общественной организации.

РИА Новости

В Москве волонтёры навестили участницу Великой Отечественной войны Нину Давлетбаеву. Как отметила депутат Госдумы, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко, ветераны должны всегда чувствовать наше уважение, заботу и поддержку.

Ветерану ВОВ, участнику Сталинградской битвы Афанасию Лапшакову исполнилось 102 года. Волонтёры Победы Красноярского края навестили его, показали поздравительное видео с тёплыми пожеланиями от учеников школ и воспитанников детских садов региона, а также вручили памятный подарок, сделанный своими руками. Лапшаков выразил слова поддержки для участников спецоперации и заявил, что победа была и будет за Россией.

В Тюмени добровольцы навестили 100-летнего ветерана Александра Дикарева, вручив ему письма Победы, написанные ребятами из разных регионов. В них прозвучали добрые пожелания, а также слова благодарности. Некоторые отправители поделились историей своего Героя.

В муниципальном штабе Международного волонтёрского корпуса 80-летия Великой Победы города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа прошло празднование дня рождения ребёнка ВОВ Майи Середы. Волонтёры вручили имениннице подарки, цветы и открытки, а также коллаж с памятными фотографиями.

В Барнауле добровольцы почтили память героев у мемориала Славы. Волонтёры Победы Белгородской области совместно с активистами регионального отделения движения «Бессмертный Полк России» возложили цветы к памятнику расстрелянным жителям и партизанам.

В Рязанской области волонтёры возложили цветы к мемориалу на Площади Победы и почтили память погибших минутой молчания. Церемонии возложения цветов также состоялись в Самарской, Томской, Воронежской, Ростовской областях и в других российских регионах.

В муниципальном центре подготовки добровольцев международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы Камчатского края прошла Всероссийская историческая игра Р. И. С. К. «Высота 102.0». Аналогичное мероприятие Волонтёры Победы организовали в Иркутской, Астраханской, Ростовской и Мурманской областях, а также в Пермском крае и других регионах РФ.

В Таджикистане международная команда «Волонтёров Победы» приняла участие в поздравлении Героев. Активисты города Турсунзаде навестили тружениц тыла Солияхон Аскарову и Салиме Назарову.

Как передавало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности обнародовала засекреченные доклады, полученные военным руководством СССР в период битвы на Волге в 1942–1943 годах. В основу информационных сообщений этого периода входили характеристики военной обстановки, контрразведывательная и разведывательная деятельность, состояние оборонного комплекса, положение населения, обеспечение эпидемиологической безопасности и режима военного положения в регионе.