Эр-Рияд, 2 февраля, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провёл свой первый официальный визит, посетив столицу Саудовской Аравии. Об этом сообщило саудовское агентство SPA.

EPA/TASS

«Аш-Шараа прибыл в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом ранее в воскресенье. Его сопровождает министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани», — указано в публикации.

Повестка встречи не раскрывается.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

10 декабря 2024 года Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ и признана террористической) Ахмед аш-Шараа.

В конце января межведомственная делегация России провела в Дамаске переговоры с Ахмедом аш-Шараа. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что трёхчасовая встреча в целом прошла конструктивно. По его словам, стороны обсудили торгово-экономические связи, дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

29 января новые сирийские власти объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента страны. На переходный период главой новой администрации временного правительства Сирии был объявлен аш-Шараа.