Курск, 2 февраля, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Новый сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал 2 февраля в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе общероссийской организации «Движение первых».

Антон Вергун/РИА Новости

В торжественной церемонии открытия приняли участие Герой России, выпускник кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия», участник президентской программы «Время героев», заместитель председателя правления «Движения первых» Владислав Головин и директор центра «Воин» Дмитрий Шевченко.

«Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин» выступают организаторами нового сезона «Зарницы 2.0». К участникам церемонии обратился Артур Орлов

«Движение первых» вместе с «Юнармией» и центром «Воин» запустило всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» в Курске, легендарном Городе воинской славы. Это действительно символично. Как и 82 года назад мы отстаиваем на курской земле свою свободу и своё будущее. Как и тогда мы боремся с нацизмом — с теми, кто стирает из памяти народа подвиг собственных дедов и прадедов. Как и наши героические предшественники мы неизменно говорим: «Наше дело правое — мы победим!» Каждый участник «Зарницы 2.0» — наследник нашего великого прошлого. Ребята сохраняют историческую память, стремятся жить, учиться и трудиться в родной стране на благо нашего общества. Они настоящие патриоты и будущее России. Убеждён, «Зарница 2.0», которую мы посвятили Году защитника Отечества и нашей Победе в Великой Отечественной войне, станет для каждого участника игры символом единства и несокрушимости нашей великой Родины», — сказал председатель правления «Движения первых».

На церемонии прозвучал гимн России и состоялся вынос государственного флага РФ, флагов Курской области, «Юнармии», центра «Воин», а также знамени «Зарницы 2.0». Запуск нового сезона игры доверили детям, которые нажали на кнопку.

Ребята, которые участвовали в «Зарнице 2.0», торжественно передали знамя первенства детям, которые присоединились к проекту во втором сезоне. В рамках мероприятия также был дан старт заявочной кампании игры. Также с напутственным словом выступил Владислав Головин.

«Зарница 2.0» объединяет ребят со всей страны, учит их работать в команде, критически и стратегически мыслить. В «Юнармии» на протяжении всего года ребята занимаются начальной военной-подготовкой, участвуют в спортивных соревнованиях, изучают историю и заботятся о её сохранении. «Зарница 2.0» даёт юнармейцам возможность проявить себя, на деле показать, на что способен, раскрыть потенциал и зарядиться незабываемыми эмоциями. Мы даём старт новому сезону игры на курской земле. Сейчас здесь бойцы специальной военной операции продолжают защищать Родину, как и наши героические предки. А участники «Зарница 2.0» — это хранители истории, традиций и подвигов героев разных времен. Это наше будущее. Верю, что на игре ребята найдут много новых друзей, получат невероятный заряд энергии и оставят эти воспоминания в своём сердце на всю жизнь», — подчеркнул зампредседателя правления «Движения первых».

Также речь произнёс директор центра «Воин».

«Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — флагманский совместный проект центра «Воин» и «Движения первых». В 2024 году инструкторы центра были задействованы в проведении как региональных и окружных этапов, так и всероссийского финала, который с большим успехом прошёл в сентябре в патриотической столице России — Волгограде и объединил 600 ребят из 46 регионов страны. Наши специалисты взяли на себя множество задач: они занимались подготовкой команд к соревнованиям, обеспечивали судейство на этапах и строго следили за соблюдением мер безопасности участников. Но сейчас «Зарница 2.0» будет по-настоящему особенной, ведь она проводится в год 80-летия Великой Победы. Это станет дополнительной мотивацией для ребят, которые, я уверен, покажут в ходе соревнований только самые высокие результаты», — отметил Шевченко.

В рамках мероприятия Орлов, Головин и Шевченко посетили экскурсию по музею «Юные защитники Родины» и возложили цветы к мемориальному комплексу «Курская битва», отдав дань памяти Героям Великой Отечественной войны. Участники также поучаствовали в открытии регионального центра «Движения первых» и во встрече с детьми, находящимися в пунктах временного размещения (ПВР) для беженцев.

В ходе этого визита прошла передача гуманитарного груза временным переселенцам, проживающим в пунктах временного размещения. Кроме того, состоялось и посещение воинских захоронений участников спецоперации в Курске.

«Зарница 2.0» включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

В игре могут участвовать школьники от 7 до 17 лет и ученики средних профессиональных учреждений (СПО) в возрасте от 18 до 21 года. Проект направлен на совершенствование системы патриотического воспитания молодых людей, формирование у них чувства верности долгу по защите Отечества и любви к Родине. Важная роль в игре отведена бойцам спецоперации, которые становятся наставниками для ребят.

Игра будет состоять из нескольких этапов. В феврале состоится отборочный этап. С 1 марта по 16 апреля пройдут муниципальные этапы, за которыми последуют региональные — с 17 апреля по 31 мая. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы. Для участников средней возрастной категории и учеников СПО с июня по июль пройдут окружные этапы. Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре 2025 года.

Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте игры Зарница. будьвдвижении.рф.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году «Зарница 2.0» стартовала 23 февраля. Отмечалось, что организаторы с помощью высоких технологий работали над созданием единой системы игры, адаптированной к разным возрастам и физическим возможностям. Благодаря этому возможность включиться в проект появилась у практически всех школ, профессиональных образовательных организаций и вузов.