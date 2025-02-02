Киев, 2 февраля, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью AP 2 февраля опроверг заявления представителей бывшей администрации США о том, что Вашингтон выделил Украине 177 млрд долларов.

Global Look Press

Украина получила в 2,5 раза меньше средств, а где находятся остальные якобы выделенные средства, Киеву неизвестно, сказал Зеленский.

«Мы получили более 75 млрд. То есть 100 млрд из этих 177 или 200, говорят даже некоторые люди, мы никогда не получали. Когда говорят, что Украина (…) получила 200 млрд на поддержку армии и так далее, это неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — заявил глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский обвинил бывшего президента США Джозефа Байдена в недостаточной помощи Украине. Он заявил, что из-за Байдена Киев якобы вступил в конфликт «в одиночку».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Вашингтон не пугает перспектива войны «до последнего украинца», потому что военно-промышленный комплекс США «набит заказами», а американские военные при этом в конфликте не участвуют.

Конфликт на территории Украины стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса, а по одной из версий, сам конфликт был ради этого и развязан, отмечали ранее эксперты.