Хельсинки, 2 февраля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил серьёзную обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против стран Европейского союза (ЕС). Об этом пишет местное издание Yle.

Global Look Press

Ранее Трамп утверждал, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов.

«Ситуация очень серьёзная. Сейчас важно действовать в рамках ЕС едино, решительно, координировать действия и обдумывать переговорную позицию», — отметил Орпо.

Финский премьер также напомнил о тенденции к практической реализации угроз, озвучиваемых Трампом.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин для Мексики, Канады и Китая. Эти меры отменяют практически беспошлинную торговлю между тремя странами, существовавшую на протяжении нескольких лет. Пока пошлины на товары из Мексики и Канады определили в размере 25%, на товары из Китая — 10%. Однако их размер может быть повышен.

Ранее Трамп также пригрозил странам БРИКС введением 100%-х торговых пошлин, если они попытаются создать в рамках объединения альтернативную валюту, подрывающую «могущество доллара».