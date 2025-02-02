Вашингтон, 2 февраля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Военные ВСУ считают, что прекращение огня в зоне конфликта может обернуться для них катастрофой, сообщил 2 февраля телеканал CNN.

Global Look Press

Россия в период перемирия сможет увеличить силы и перегруппироваться, сказали собеседники CNN.

«Если сейчас будет прекращение огня, нам будет только хуже», — сказал в беседе с телеканалом командир одного из батальонов ВСУ.

В украинской армии не верят в возможность перемирия, считая, что шансы на это — лишь 30%, отметили авторы. Россия освобождает всё новые территории, а ВСУ нечем на это ответить, сказал собеседник телеканала.

«Шансы на прекращение огня только 30%. Потому что ситуация на фронте не указывает на перемирие. Всё очень сложно», — заявил боец ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчеркнул, что должны быть учтены законные интересы России.

Ранее Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. Президент США Дональд Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией, отмечало в свою очередь агентство Reuters.