Лондон, 2 февраля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Чехия может приостановить поставки боеприпасов киевскому режиму, если победу на парламентских выборах в республике одержит партия ANO, возглавляемая экс-премьером Чехии Андреем Бабишем. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Global Look Press

По данным газеты, либеральное правительство Чехии опасается, что его поставки снарядов киевскому режиму, которые, по словам главы МИД Чехии Эдуарда Хулициуса, составили в 2024 году 520 тыс. единиц, могут вызвать реакцию. Так, в газете предполагают, что партия Бабиша в случае победы на парламентских выборах в республике будет выступать за остановку военной помощи.

Также уточняется, что Бабиш может укрепить связи с другими европейскими лидерами, поддерживающими Россию, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также претендующий на пост следующего канцлера Австрии Герберт Кикль.

В конце января американское агентство Bloomberg сообщало о смене настроений в странах Евросоюза после остановки транзита российского газа через территорию Украины. По данным агентства, националистический крен в Венгрии, Словакии и Австрии серьёзно угрожает поддержке киевского режима. Агентство обратило внимание и на переизбрание на пост президента Хорватии Зорана Милановича, который выступает против поддержки Украины.