Абу-Даби, 2 февраля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Организаторы теннисного турнира в Абу-Даби извинились за допущенную при жеребьёвке ошибку, вследствие которой рядом с фамилией российской теннисистки Дарьи Касаткиной появилось изображение флага Испании.

Global Look Press

Ошибка уже исправлена, отметила пресс-служба турнира.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время жеребьёвки, из-за чего рядом с именем Дарьи Касаткиной была неправильно указана страна. Мы уже исправили ошибку», — сказано в сообщении.

Российские и белорусские спортсмены выступают на турнирах в так называемом нейтральном статусе. Рядом с их фамилиями не демонстрируются изображения национальных флагов.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года литовская спортсменка Рута Мейлутите из-за ошибки организаторов Олимпийских игр в Париже вышла на полуфинальный заплыв на дистанции 100 метров брассом «под нейтральным флагом». Во время представления спортсменки за её спиной на экране появилось изображение сначала флага Китая, а затем флаг нейтральных атлетов. Также на заплыв «под флагом КНР» вышла пловчиха сборной Аргентины Макарена Себальос. Выход остальных шести спортсменок флагами не сопровождался.

Несколько казусов произошло и во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. Кроме того, при прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.