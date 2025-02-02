Белгород, 2 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения в результате атаки дронов ВСУ на два предприятия в Белгородской области. Об этом 2 февраля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе в результате атак ВСУ пострадали три мирных жителя», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что атаке подверглись два сельскохозяйственных предприятия в селе Репяховка. Пострадавшими являются сотрудники одного из объектов.

Один из них — мужчина, получивший черепно-мозгову травму и контузию. Его доставили в Краснояружскую ЦРБ. После пациента переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, пострадали две женщины, у которых диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.

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