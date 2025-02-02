Бухарест, 2 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Делегаты съезда Социал-демократической партии Румынии 2 февраля утвердили кандидатом на пост президента страны Крина Антонеску.

EPA/ТАСС Крин Антонеску

Ранее кандидатуру Антонеску на выборах утвердили две другие партии правящей коалиции — Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии. Антонеску стал единым кандидатом коалиции.

Антонеску ранее возглавлял Национал-либеральную партию, занимал посты министра молодёжи и спорта, спикера сената страны, врио президента Румынии. Его жена Адине Вэлян в 2019–2024 годах занимала пост еврокомиссара по транспорту.

«Мы должны защищаться и хранить наш статус страны ЕС и НАТО, стратегического партнера США», — заявил кандидат в ходе своего выступления.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Джорджеску назвал это решение государственным переворотом. 2 января он обжаловал решение об отмене итогов выборов в Европейском суде по правам человека.

Против Джорджеску выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае. Руководство Евросоюза сделает всё, чтобы Джорджеску не победил на выборах, отметил ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.