Киев, 2 февраля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Перезапустить украинское государство и вернуть ему легитимность станет возможно благодаря созыву учредительного съезда, который примет новую конституцию. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Считаю, что всё государство Украина находится вне правового поля с 2014 года, когда там произошёл государственный переворот, который должен быть признан государственным преступлением, а пришедшие после этого к власти западные ставленники и марионетки — нелегитимными. После этого необходимо созвать учредительный съезд, который может принять базовые законы, что перезапустят украинское государство», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Константинов уточнил, что вкладывает в понятие легитимность принятие новой конституции с учётом новых реалий, в которой в том числе будет закреплён статус русского языка. По его словам, каждому субъекту Украины также нужно будет дать право выбора, частью какого государства быть.

Как передавало ИА Регнум, 28 января президент России Владимир Путин заявил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно. Однако из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией.

В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти в стране является Верховная рада, неоднократно подчёркивал российский лидер. По словам Путина, нахождение Зеленского на посту главы государства является узурпацией власти.