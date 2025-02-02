Дубай, ОАЭ, 2 февраля, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил казахстанскую «Астану» со счётом 4:1 в товарищеском матче во время сборов в Дубае.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Счёт в матче на десятой минуте открыл игрок «Астаны» Алекса Аманович, однако уже к концу первого тайма «красно-белые» сумели выйти вперёд за счёт голов Даниила Хлусевича и Никиты Чернова. А во втором тайме москвичи укрепили преимущество ещё двумя мячами, авторами которых стали Хесус Медина и Даниил Зорин.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третью строчку в Российской Премьер-лиге (РПЛ) с 37 очками и одержав победы в шести последних матчах. 2 марта после возобновления чемпионата «красно-белые» сыграют с «Оренбургом».

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля «Спартак» объявил, что в клуб перешёл вратарь ЦСКА Илья Помазун. Уточняется, что 28-летний голкипер подписал с «красно-белыми» контракт на 2,5 года. Представители «Спартака» пожелали вратарю больших побед и добавили, что он скоро присоединится к команде на тренировках в Дубае.

В этот же день стало известно, что московский клуб расторг контракт с нападающим ямайского происхождения Шамаром Николсоном, который продолжит карьеру в мексиканском клубе «Тихуана».