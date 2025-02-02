Киев, 2 февраля, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал огромными потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе конфликта.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

«Мы также понесли огромные потери», — сказал он в интервью агентству Associated Press.

По словам Зеленского, за две недели потери украинских войск в зоне проведения СВО составили 80 тыс. бойцов. При этом он отметил, что численность ВСУ на данный момент составляет 800 тыс. человек.

Кроме того, глава киевского режима заявил о необходимости сделать всё, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев. Глава режима ответил, что Киев сейчас «как никогда» близок к миру.

Зеленский 15 января заявил, что численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек. Такую же цифру он называл в январе 2024 года. При этом авторы американской газеты The Washington Post сообщили, что власти Украины за 2024 год мобилизовали в ряды ВСУ около 200 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие.

Глава государства также отмечал, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленскийне может подписывать никаких договорённостей.