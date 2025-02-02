Вашингтон, 2 февраля, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Минюст США заморозил 2 млрд долларов, которые Россия направила на счета в американском JPMorgan, сообщила 2 февраля газета The Wall Street Journal.

Global Look Press АЭС «Аккую»

Средства должны были пойти на строительство АЭС «Аккую» в Турции. Её возводят совместно с «Росатомом». «Газпромбанк» предоставил на строительство станции кредит в размере 9 млрд долларов. Средства могли поступать российским компаниям, имевшим счета в турецком государственном банке Ziraat. Часть денег были переведены, остальные — заморожены.

«Россия перевела Турции более 5 млрд долларов на атомную электростанцию, но следователи обнаружили, что деньги использовались для обхода санкций США. 2 млрд долларов российских средств застряли в JPMorgan после того, как правительство США остановило некоторые банковские переводы», — сказано в материале.

Администрация бывшего президента США Джозефа Байдена планировала конфисковать эти средства, но позднее отказалась от этой идеи, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, глава Минфина Антон Силуанов ранее отметил, что Россия в ответ на действия Запада с её замороженными активами использует доходы от активов этих стран, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что попытки Запада изъять замороженные российские активы являются воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, однако, несмотря на всё крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.

Дональд Трамп после вступления в должность президента США будет использовать тему заморозки российских активов как один из рычагов давления в рамках будущих переговоров с Москвой, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог-американист Малек Дудаков.