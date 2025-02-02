Москва, 2 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с нападающим ямайского происхождения Шамаром Николсоном. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

Stupnikov Alexander/Global Look Press

«Спартак» наконец-то договорился с Шамаром Николсоном о расторжении контракта. При этом в сделке по расторжению договора участвует и третья сторона — мексиканский клуб «Тихуана». Именно этот клуб заплатит Шамару большую часть компенсации за оставшийся срок контракта», — указано в публикации.

Уточняется, что сумма компенсации составит около 1,6 млн евро.

Николсон перешёл в столичный клуб в 2022 году. В прошлом сезоне ямайский форвард на правах аренды выступал за французский «Клермон». А в текущем сезоне футболист вернулся в «Спартак» и провел 14 матчей за «красно-белых», в которых четырежды сумел отличиться.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля «Спартак» объявил, что в клуб перешёл вратарь ЦСКА Илья Помазун. Уточняется, что 28-летний голкипер подписал с «красно-белыми» контракт на 2,5 года. Представители «Спартака» пожелали вратарю больших побед и добавили, что он скоро присоединится к команде на тренировках в Дубае.