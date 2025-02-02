Белгород, 2 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом 2 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

«ВСУ продолжают наносить удары по области. Ранены три мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, ранены водитель и пассажир. Женщина получила сотрясение головного мозга и множественные поверхностные раны ноги, её доставили в Валуйскую центральную районную больницу. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Мужчина получил сотрясение головного мозга и баротравму, бригада скорой медицинской помощи доставила его в Валуйскую ЦРБ. У транспортного средства повреждены крыша и остекление.

В посёлке Чапаевский Грайворонского округа при атаке украинского FPV-дрона по мусоровозу перелом ноги получила женщина. Её доставили попутным транспортом в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначат амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, жительница Белгородской области, пострадавшая при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль под Шебекино, умерла в больнице. Ещё один мирный житель Шебекинского городского округа погиб в результате киевской атаки.

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 44 беспилотных летательных аппарата украинских формирований. Также был нейтрализован снаряд, выпущенный ВСУ из установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.