Берлин, 2 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом 2 февраля в интервью немецкому изданию Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Jasper Jacobs/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Он подчеркнул, что союзникам Киева необходимо воспрепятствовать России в достижении её целей.

«Наша задача сделать так, чтобы они (Россия. ― Прим. ред.) никогда не достигли своих целей. Так что нет: Украина не проиграет», — заявил генсек Североатлантического альянса.

Он считает, что Украина может с внешней помощью занять «позицию силы». При этом Рютте подчеркнул, что заключение мирного соглашения, если оно будет заключено, должно привести к устойчивости мира.

Как сообщало ИА Регнум, Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, комментируя конфликт на Украине, ошибся с направлением движения фронта. По его словам, фронт движется в неправильном направлении, он идёт на восток. В реальности линия фронта движется на запад, но глава альянса не заметил оговорки, призвал изменить «траекторию конфликта» и рассказал о его геополитическом значении для Запада.

В тот же день генсек альянса заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией обойдётся НАТО в триллионы долларов из-за необходимости тратить средства на «восстановление сдерживания». Он призвал меньше говорить о перемирии и наращивать военную помощь Киеву.

В начале января глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что подразделения Вооружённых сил России продвигаются на восточном направлении. По его словам, здесь у российской армии гораздо больше сил, чем у ВСУ, которым не хватает резервов. В этой связи Зеленский поставил задачу Вооружённым силам Украины стабилизировать фронт.

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский 30 января заявил, что на некоторых участках фронта расстояние от российских позиций до Днепропетровской области составляет менее 3 км.

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Украина отступает на поле боя, киевскому режиму не помогли даже выделенные Западом сотни миллиардов евро.