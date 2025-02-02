Москва, 2 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила анекдот в ответ на высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россия якобы боится прямых переговоров с Украиной.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» — написала она в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не раз проявляла готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта. При этом 20 января президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие.

28 января российский лидер заметил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако глава киевского режима не может подписывать никаких договорённостей, поскольку он нелегитимен.

В середине июня Путин пояснял, что легитимность Зеленского невозможно восстановить в связи с истечением срока его полномочий. Кроме того, президент РФ назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Он добавил, что нахождение главы киевского режима на указанном посту является узурпацией власти.