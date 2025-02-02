Полтава, Украина, 2 февраля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Пятерым должностным лицам вынесли новые обвинения по делу о пытках заключённых в исправительной колонии под Полтавой, сообщило 2 февраля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

Global Look Press

В ведомстве уточнили, что сотрудники колонии угрожали и избивали осуждённых, чтобы заставить их беспрекословно выполнять какие-либо указания администрации учреждения. Был задокументирован факт смерти человека от полученных телесных повреждений.

«Работники ГБР в ходе кропотливой и содержательной работы установили, что в государственном учреждении «Божковская исправительная колония (№16)» действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключённых», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировали пытки десятков мирных жителей в украинских тюрьмах.

Отмечается, что зачастую пытки проводят в местах, где задержанные находятся неофициально, но есть подобные случаи и в официальных следственных изоляторах. Украинские силовики в том числе задерживают тех, кто оказывал гуманитарную помощь на территории, подконтрольной России.

Помимо этого, было задокументировано 75 случаев, когда на Украине без оснований задержали людей: 17 женщин, 57 мужчин и одного мальчика. Часто это сопровождалось насилием со стороны правоохранительных органов или Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Британский телеканал Sky News сообщил, что украинские власти с мая 2024 года освободили из тюрем почти 7 тыс. заключённых для пополнения ВСУ.