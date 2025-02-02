Владивосток, 2 февраля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Сын вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, погибшего в Курской области при выполнении боевых задач, находится в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил 2 февраля депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин.

Иван Дякин/(Правительство Приморского края Сергей Ефремов

«Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации», — сказал Тарабарин «РИА Новости».

Депутат служил с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, командир добровольческого отряда «Тигр» Ефремов, использовавший в зоне боевых действий позывной Кубинец, погиб при эвакуации раненых. Его пикап подорвался на мине.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал Ефремова человеком с большим добрым сердцем, волевым командиром и организатором. Глава региона подчеркнул, что вице-губернатор делал всё для достойного выполнения боевых задач его отрядом.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Кубинец был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте, его отличали особая храбрость и сила духа.

Ефремову был 51 год, он имел опыт военной службы в десантно-штурмовых войсках. До начала спецоперации на Украине также занимал должность руководителя краевого отделения ДОСААФ и был вице-мэром Уссурийска. Удостоен званий Героя ДНР и Героя Приморья, награждён орденом Мужества.