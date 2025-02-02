Херсон, 2 февраля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Новый тяжёлый беспилотник «Мерлин-ВР» скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты ВСУ в бункере в Херсонской области, сообщило 2 февраля «РИА Новости».

Алексей Коновалов/ТАСС

Расчёт разведчиков подготовил дрон к полёту и направил в тыл противника. Благодаря мастерству военных и качеству оборудования разведчики выявили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра, сказано в сообщении.

Данные передали командованию. Штаб принял решение нанести ракетно-бомбовый удар с применением ФАБ-1500. Беспилотник, продолжив наблюдение, подтвердил уничтожение цели.

«Всё отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично. Молодцы ребята», — сказал в беседе с агентством разведчик с позывным Механик.

Разведчики отметили, что на взлёт и посадку дрона они потратили не более трёх минут. Данный беспилотник может вести разведку в любое время суток и в любую погоду в течение почти десяти часов на расстоянии до 120 км от точки взлёта, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля сообщалось, что украинские формирования строят сеть укрепрайонов вокруг временно оккупированного Херсона — об этом свидетельствует видео, снятое с помощью беспилотника разведчиками группировки войск «Днепр» ВС РФ. На опубликованных кадрах можно заметить укреплённые позиции и ходы сообщения между этими объектами.

В январе сообщалось, что дрон Вооружённых сил РФ «Мавик» обнаружил повисший над позициями российских бойцов тяжёлый украинский беспилотник «Баба-яга», а затем протаранил его. Приземлённый дрон противника был получен российскими военными.