Москва, 2 февраля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Предполагаемый владелец одного из крупнейших в стране наркошопов упал с 17-го этажа и разбился насмерть, когда в его квартире в Москве шёл обыск. Об этом сообщил 2 февраля Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным канала, 38-летний Алексей Р. распространял через свой магазин запрещённые полусинтетические психоактивные вещества и уже давно находился в разработке у правоохранителей. На его след удалось выйти после задержания посылки с наркотиками, отправленной во Владивосток.

Алексей пошёл на сотрудничество со следствием. На днях в его квартиру на Балаклавском проспекте пришли с обыском. В жилище, оборудованном крепкой дверью и многочисленными камерами, обнаружили холодильник с таблетками на миллионы рублей.

На третьем часу следственных действий мужчина оказался возле окна. На глазах оперативников и понятых он выпал из него и погиб. Позже в квартире нашли спрятанные в тайниках наркотики, а также зарегистрированное оружие, патроны, бронежилет, два поддельных паспорта и хакерское оборудование.

Ранее источник ИА Регнум сообщил, что в столице задержали с наркотиками 19-летнего Георгия Герасимука, который в 2019 году, будучи школьником, спас из ледяной воды двух девочек. Тогда юношу прозвали «маленьким героем», теперь в отношении него возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. Герасимуку грозит до 15 лет тюрьмы.