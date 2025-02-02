Киев, 2 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. За три года боевых действий Украина как никогда близко находится к миру. Об этом 2 февраля в Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

«Мы боремся, мы держимся, мы делаем всё, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года [конфликта], близки к нему», — отметил Зеленский.

Он признал, что Украина понесла огромные потери, однако теперь, по словам главы киевского режима, необходимо сделать всё, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев. Глава режима ответил, что Киев сейчас «как никогда» близок к миру.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Российский лидер 20 января подчеркнул, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. 28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей.

19 января президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен добиться прекращения конфликта на Украине. 22 января он поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать это в течение 100 дней.

31 января глава Белого дома в очередной раз заверил журналистов, что намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодня продвижения с организацией контакта президентов двух стран не прослеживается. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор лидеров России и США пока не состоялся.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 2 февраля заявил, что Украина неспособна выторговать себе хорошие условия сделки после переговоров о прекращении конфликта. По его словам, для Киева возможны два варианта ― либо Трампу придётся быстро заключить «ужасную сделку» для киевского режима, либо она может превратиться в катастрофическую. По его словам, это произойдёт, если глава Белого дома продолжит откладывать и настаивать на более приемлемых для Украины условиях.