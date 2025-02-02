Вашингтон, 2 февраля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Канада должна стать 51-м американским штатом, чтобы добиться снижения налогов и отмены торговых пошлин. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Global Look Press

«Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — заявил республиканец.

Трамп уточнил, что без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Президент добавил, что для канадцев присоединение к США будет означать снижение налогов, отмену торговых пошлин, а также гораздо лучшую военную защиту.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин для Мексики, Канады и Китая. Эти меры отменяют практически беспошлинную торговлю между тремя странами, существовавшую на протяжении нескольких лет. Пока пошлины на товары из Мексики и Канады определили в размере 25%, на товары из Китая — 10%. Однако их размер может быть повышен. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что жители страны в недоумении от решения властей США выбрать «их в качестве мишени».

Трамп ещё до инаугурации начал заявлять о желании присоединить Канаду к США. Трюдо на это ответил «чёрта с два» и подчеркнул, что для обеих стран выгодней оставаться крупнейшими торговыми и безопасными партнёрами.

Трамп также неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.