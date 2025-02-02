Красноярск, 2 февраля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Младенец скончался в селе Красная Сопка Красноярского края в той же семье, которая в сентябре 2024 года лишилась четырёх детей после отравления. Об этом сообщила 2 февраля региональная прокуратура.

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Тело трёхмесячного малыша обнаружила в кроватке его мать. При осмотре эксперты не выявили следов насильственной смерти. Отмечается, что ребёнок находился на грудном вскармливании.

По словам матери малыша, её привычный рацион питания не менялся. Кроме того, каких-либо заболеваний у ребёнка не наблюдалось. Предварительной причиной смерти названа механическая асфиксия рвотными массами.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как передавало ИА Регнум, в сентябре четверо детей и их родители из Красной Сопки попали в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. Врачи не смогли спасти детей: сначала погибли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, а позже девочки 11 и 12 лет. Родители выжили.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что дети умерли в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Уточнялось, что причиной их гибели стало попадание яда через еду и игрушки в организм.

Отец погибших признал свою вину. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В рамках расследования выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом и почти не проветрил комнаты.

14 ноября в семье, в которой после отравления скончались четверо детей, родился мальчик.