Кишинёв, 2 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. В Молдавии 35-летняя блогерша Любовь Бабуцки умерла в салоне красоты от анафилактического шока, вызванного введением препарата во время процедур. Об этом сообщает местное издание «Блокнот Молдова» со ссылкой на врачей.

По предварительным данным издания, женщина посетила салон красоты "Dr. Serebrova", где ей сделали бьюти-процедуру под названием "Морфеус". По версии врачей, от введённого препарата у Бабуцки начался анафилактический шок, спровоцировавший остановку сердца. Уточняется также, что скорая помощь прибыла на место слишком поздно.

В издании добавили, что после инцидента владелица клиники, у которой есть салон с аналогичным названием в Киеве, покинула страну. По факту происшествия проводится расследование.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Юрий Пасат умер от анафилактического шока после того, как его покусали осы. Медики пытались спасти 52-летнего политика, но безуспешно.