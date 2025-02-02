Курск, 2 февраля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Вице-губернатор Приморского края, командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб при возвращении с боевого задания, сообщил 2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Правительство Приморского края Сергей Ефремов

Ефремов часто выезжал на передовую, отметил Кожемяко. Вице-губернатор погиб, возвращаясь с рекогносцировки, рассказал глава региона в своём Telegram-канале.

«Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор», — сообщил Кожемяко в своём видеообращении.

Командир выручил товарищей

По предварительным данным, автомобиль, в котором находился Ефремов, подорвался на мине в Курской области, сообщила газета «Коммерсантъ». Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что командир добровольческого отряда отправился спасать раненых, а на обратном пути его машина наехала на противотанковую мину.

«Оставаясь командиром отряда численностью в несколько сот человек, Кубинец (позывной Ефремова. — Прим. ред.) никогда не чурался работы, связанной с риском для жизни, особенно там, где речь шла о спасении раненых бойцов», — заявил Суконкин.

Главному принципу боевого товарищества — сам погибай, а товарища выручай — Ефремов был верен до конца, добавил эксперт.

Не прятался за спины

Ефремов, покинувший чиновничий кабинет, чтобы с оружием в руках защищать родную землю, никогда не прятался за спины своих товарищей и был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте, отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Это был человек невероятной храбрости, всегда источающий позитив и свет. Никогда не забуду, как в первые же дни моей работы в Курской области он приехал, чтобы предложить свою помощь. «На Тигров можете рассчитывать», и они каждый день оправдывают наше доверие. Хотя сам командир признавался, что никогда не планировал воевать на шестом десятке лет», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Ефремов — герой, которым будет гордиться вся страна, именно на таких людях стояла, стоит и будет стоять Россия, добавил врио губернатора.

Из армии в правительство, оттуда — на фронт

Ефремов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. После увольнения в запас он занимался бизнесом, работал вице-мэром Уссурийска и заместителем председателя регионального отделения общества ДОСААФ.

В июле 2022 года в Приморье на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для участия в специальной военной операции на Украине был создан батальон добровольцев «Тигр». Его возглавил Ефремов. Впоследствии в состав батальона вошли также добровольцы из Читы и Хабаровска.

В феврале 2024 года Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края. Он курировал вопросы формирования внутренней политики, взаимодействия с законодательным собранием края, избирательной комиссией, органами местного самоуправления муниципальных образований региона. Через полгода, в августе 2024-го, Ефремов во главе группы добровольцев своего батальона отправился в Курскую область для помощи в освобождении региона от украинских неонацистов.

Ефремов был награждён орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. Кроме того, ему были присвоены звания Героя Приморья (за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения специальной военной операции) и Героя ДНР.