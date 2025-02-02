Москва, 2 февраля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Российские бойцы в ответ на целенаправленный удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области нанесут Киеву стратегическое поражение, заявил 2 февраля заместитель главы международного комитета Совета ФедерацииВладимир Джабаров.

ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату для престарелых в Судже. В Минобороны РФ заявили, что атака была целенаправленной, киевский режим совершил её для отвлечения внимания от зверств ВСУ в курском селе Русское Поречное.

Пуск ракет из Сумской области зафиксировали силы ПВО. В российском оборонном ведомстве отметили, что удар по гражданскому объекту в очередной раз показал «террористическую, нечеловеческую сущность» нынешних киевских властей.

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