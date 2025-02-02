Новосибирск, 2 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. В Новосибирске умер член Союза писателей РФ, главный редактор старейшего русскоязычного литературного журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин. Ему был 71 год. Об этом 2 февраля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Telegram/Травников Андрей

«Ушёл из жизни новосибирский писатель, лауреат многих литературных премий Михаил Николаевич Щукин <…> Журналист по образованию, Михаил Щукин многое сделал для сохранения и приумножения писательского слова в Сибири», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Травников добавил, что писатель долгие годы возглавлял издательский дом «Сибирская горница» и старейший литературный журнал «Сибирские огни». При Щукине журнал обрёл вторую жизнь и вступил в новый век своей истории одним из самых успешных литературных изданий России, подчеркнул губернатор.

«Светлая память о нём останется в наших сердцах», ― написал Травников.

Михаил Щукин родился 3 октября 1953 года. Его авторству принадлежат такие романы, как «Ямщина», «Чёрный буран», «Каторжная воля» и «Грань». Роман «Имя для сына» опубликовали в журнале «Наш современник», а в 1988 году в «Роман-газете» тиражом в 3,5 млн экземпляров.

Щукин был собственным корреспондентом журнала «Огонёк», а также собкором газеты «Литературная Россия». В 1995 году стал одним из основателей издательского дома «Сибирская горница». С 2014 года был главным редактором журнала «Сибирские огни».

За роман «Ямщина» Щукина в 2009 году удостоили литературной премии «Карамзинский крест», а в 2018 году он стал лауреатом литературной премии имени В. Г. Распутина за роман «Каторжная воля». В 2021 году писатель получил Шукшинскую литературную премию.