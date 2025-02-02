Курск, 2 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне боевых действий, когда эвакуировал на пикапе раненых бойцов. Об этом сообщил 2 февраля военный эксперт Алексей Суконкин в Telegram-канале.

«На «поднятом» пикапе лично погнал за ранеными, на обратном пути машина наехала на противотанковую мину», — написал Суконкин.

Он отметил, что Ефремов командовал отрядом из нескольких сотен бойцов, но никогда не чурался работы, связанной с риском для жизни, особенно когда нужно было спасать раненых.

Командир добровольцев, использовавший позывной Кубинец, остался верен главному принципу боевого товарищества — сам погибай, а товарища выручай, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о гибели своего заместителя, командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова в зоне боевых действий. Он отмечтил, что Ефремов возвращался с боевого задания.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Ефремов погиб на территории региона. По его словам, Кубинец был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте, его отличали особая храбрость и сила духа.

Ефремову был 51 год, он имел опыт военной службы в десантно-штурмовых войсках. До начала спецоперации на Украине также занимал должность руководителя краевого отделения ДОСААФ и был вице-мэром Уссурийска. Удостоен званий Героя ДНР и Героя Приморья, награждён орденом Мужества.