Курск, 2 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Погибший в зоне проведения спецоперации вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте, заявил 2 февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Shatokhina Natalia/Global Look Press Александр Хинштейн

«Защищая Россию, освобождая Курскую землю, геройски погиб Сергей Викторович Ефремов — наш друг, товарищ, командир добровольческого отряда «Тигр». Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте», — написал Хинштейн в Тelegram-канале.

Врио губернатора региона также отметил, что Ефремов отличался особой храбростью и обладал внутренней силой духа, которую вселял во всех, кто его окружал.

Как передавало ИА Регнум, вице-губернатор Приморья погиб в зоне спецоперации, возвращаясь с боевого задания. Военный автомобиль, в котором он находился, наехал на мину. Помимо Ефремова погиб ещё один офицер.

Ефремов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. После увольнения в запас он занимался бизнесом, работал вице-мэром Уссурийска и заместителем председателя регионального отделения общества ДОСААФ.

В августе 2024 года Ефремов в составе добровольческого отряда «Тигр» отправился в Курскую область, чтобы помочь в освобождении региона от украинских неонацистов. В 2023 году его удостоили званий Героя ДНР и Героя Приморья. Он также был награждён орденом Мужества.