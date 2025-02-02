Киев, 2 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не хочет иметь никаких дел с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил 2 февраля депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

В своём Telegram-канале Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в государственной измене, отметил, что представители команды Трампа именно поэтому говорят о выборах на Украине.

«Не знаю, сказал ли об этом кто-то Владимиру Александровичу [Зеленскому], но по-моему, даже ослу ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Не нужны все эти сложности, если Трамп бы хотел и дальше работать с Потужнейшим лидером современности. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем», — отметил депутат.

Дубинский обратил внимание, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог ранее заявил: мирное соглашение должен подписывать «новый» (а не «избранный заново») президент Украины.

«Зеленскому чётко дали понять, что цепляться за власть через войну больше не надо. Надо уходить, предатель и вредитель», — добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, Келлог ранее заявил, что быстрое завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, в том числе США.

Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией, отмечало агентство Reuters.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением, заявив также, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.

Ранее президент отмечал, что одним из условий для переговоров РФ и Украины будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.