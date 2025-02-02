Киев, 2 февраля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский бросается на своих же союзников, как загнанная в угол крыса. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press

Ранее Зеленский возмутился, что судьбу Украины могут решать без него, за счёт исключения Киева из процесса мирных переговоров. По его словам, проводить переговоры без участия Украины «очень опасно».

«Кто подписал указ, запрещающий переговоры? Кто довёл ситуацию до того, что западные лидеры ищут пути урегулирования без участия Киева? Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников, как загнанная в угол крыса. Сегодня его раздражает президент Франции Эммануэль Макрон, который осмелился говорить о дипломатии. Завтра — ещё кто-то, кто посмеет думать о будущем без учёта его фантазий», — отметил Дубинский.

По словам депутата, Зеленский своими же действиями довёл ситуацию до того, что об Украине говорят без Украины.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля американское издание The Hill предположило, что президент России Владимир Путин захочет провести прямой саммит с США, исключая участие Украины, чтобы подтвердить статус России как мировой сверхдержавы. Президент США Дональд Трамп может рассматривать возможность заключения сделки с Россией, которую Путин, в свою очередь, видит как шанс добиться условий, выгодных для его страны, указано в статье.

Сам Путин ранее проинформировал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес для России и США. Российский лидер добавил, что с главой Белого дома им есть о чём поговорить, в том числе по вопросам в сфере энергетики. Российский лидер добавил, что с Трампом у него всегда были деловые отношения.

28 января Путин также заявил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно. Однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией.