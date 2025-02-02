Москва, 2 февраля, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Член Союза кинематографистов России, второй режиссёр творческого объединения «Экран» Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба СКР.

Кадр из фильма

«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Савкина Виктора Ивановича», — говорится в некрологе.

В организации выразили соболезнования родным и близким артиста. Отпевание пройдёт 4 февраля в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

Виктор Савкин родился 11 ноября 1939 года. Окончил московский институт культуры по специальности режиссёр-актер, с 1969 года работал вторым режиссёром в Творческом объединении «Экран». Участвовал в создании фильмов-спектаклей, картин «Возвращение Будулая», «Вот моя деревня», «На углу у Патриарших», «Вот такая история», «Классик», «Дюймовочка» и других.

Савкин снимался в фильмах и сериалах, в их числе «Возвращение Будулая», «На пороге», «Арбатский мотив», «Наш американский Боря», «Грибоедовский вальс», «На углу у Патриарших-2», «Антикиллер-2», «Криминальное видео».