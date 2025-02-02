Энергодар, Запорожская область, 2 февраля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Семь украинских дронов-камикадзе совершили атаку на Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 2 февраля сообщил врио главы города Максим Пухов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Зафиксировано уже семь попыток атаковать город дронами-камикадзе ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио мэра подчеркнул, что ранения людей и возгораний удалось избежать. Пухов также призывал жителей соблюдать бдительность и избегать открытых пространств.

До этого он информировал о четырёх дронах-камикадзе, пытавшихся атаковать Энергодар. Врио главы города отметил, что город активно подвергается атакам ВСУ уже на протяжении недели.

Вместе с тем чиновник добавил, что ситуация в городе находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Пухов написал, что в небе над центром Энергодара сбили украинский беспилотник, детонация которого произошла в воздухе. По данным врио главы города, разрушений и пострадавших не было.