Тбилиси, 2 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. За прошедший год Грузия значительно нарастила поставки виски в Россию. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился в 60 раз, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.

Илья Питалев/РИА Новости

Объём поставок виски из Грузии в Россию в прошлом году составил 1338,97 тонны, уточнил ТАСС. В 2023 году этот показатель составлял лишь 22,12 тонны. При этом в предыдущие годы в Россию импортировали из Грузии менее 10 тонн виски.

Отмечается, что российский рынок составил около половины от всего экспорта грузинского виски. Суммарный экспорт продукта по сравнению с 2023 годом вырос на 3,5%.

Помимо России, виски из Грузии поставляют в Армению и страны Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным национальных статистических служб, Германия, Чехия и Китай стали крупнейшими экспортёрами пива в Россию по итогам 2024 года.

В ноябре 2024 года сообщалось, что за первые девять месяцев года Россия экспортировала в Грузию на 26% больше пива, чем за аналогичный период 2023 года. Объём поставок достиг 1,7 млн долларов. Этот результат стал максимальным с начала ведения статистики — с 2009 года.

В свою очередь Грузия нарастила закупки в России крупного рогатого скота и свиней до рекордных объёмов, при этом прекратив покупать российских овец. Импорт крупного рогатого скота из России в 2024 году возрос почти на 20%, увеличившись на $2 млн и достигнув $12,8 млн. Эти объёмы стали максимальными с 2014 года. Закупки российских свиней выросли почти на 20% ($5 млн) и достигли максимальных с 2001 года $32,9 млн.

Согласно данным статистики, по итогам прошедшего года Россия заняла первое место в грузинском импорте живого крупного рогатого скота. В общей сложности по итогам 2024 года Грузия импортировала из России сельскохозяйственных животных на $45,8 млн, что на 14% больше показателя 2023 года.

Также Грузия закупает у России природный газ. За первые три квартала 2024 года объём импорта Тбилиси российского природного газа возрос до рекордных значений.