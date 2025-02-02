Сеул, 2 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Южнокорейская актриса из сериала «Игра в кальмара» Ли Джу-щиль скончалась на 82-м году жизни от рака желудка. Об этом сообщило местное агентство Yonhap.

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В публикации указано, что актриса скончалась в результате непродолжительной болезни. По данным агентства, рак желудка был диагностирован у неё три месяца назад. Её доставили в больницу города Ыйджонбу к северу от Сеула уже после остановки сердца. Позже врачи объявили о смерти актрисы.

Ли Джу-щиль дебютировала в 1965 году как театральная актриса. За многолетнюю карьеру она приняла участие в 60 фильмах и сериалах, среди которых «Игра в кальмара» и «Поезд в Пусан».

Актриса сыграла эпизодическую роль матери бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне «Игры в кальмара».