Москва, 2 февраля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Установив «квоту» для российских фигуристов для отбора на Олимпийские игры, Международный союз конькобежцев тем самым осознанно разбил российскую команду, заявила 2 февраля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Федоров

По решению союза представители России для квалификации на Олимпийские игры 2026 года в Милане получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

«На момент отстранения у нас в каждом виде было по три представителя. Теперь за путёвку на Олимпиаду смогут бороться по одному, можете себе представить? А одному человеку участвовать очень опасно, серьёзное давление. Так что они делают свое дело, разбили нашу команду», — сказала Тарасова в интервью изданию «ВсёПроСпорт».

Спорт должен быть вне политики, но сейчас ситуация, очевидно, иная, добавила тренер.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. При этом в сентябре 2024 года союз продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Президент Владимир Путин ранее обвинил Международный олимпийский комитет в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений, подчеркнул глава государства.