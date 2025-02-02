Москва, 2 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Чёрного моря, сообщили 2 февраля в Минобороны РФ.

«С 13.20 до 14.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», — уточнили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 44 БПЛА украинских формирований. Также был нейтрализован снаряд, выпущенный ВСУ из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

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