Москва, 2 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении бросает своих бойцов на позициях на несколько месяцев без снабжения. Об этом 2 февраля сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Celestino Arce/Global Look Press

«В самих окопах их забывают на несколько месяцев, никакого снабжения. Да и не видят просто целей. Если у бойца нет цели, есть только крик от какого-то командира с непонятными задачами, у него не появятся мотивы», ― рассказал в беседе с «РИА Новости» Ганчев.

Поэтому при первой же возможности, по словам главы администрации, украинские военнослужащие сдаются в российский плен, не желая умирать за киевский режим и терпеть «беспредел командиров».

«Как только появляется какая-то возможность при штурме, или же они видят позиции не так далеко, которые можно пересечь и попасть на российские позиции, сдаться в плен, бросают оружие и переходят», ― добавил Ганчев.

Как сообщало ИА Регнум, штурмовик одного из российских подразделений с позывным Штурман рассказал, что военные Вооружённых сил (ВС) России при помощи дронов фиксируют случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами бойцов ВСУ, которые пытаются бежать с линии боевого соприкосновения.

Командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки российский войск «Восток» с позывным Рязань 27 января сообщил, что украинские военные расстреляли 15 сослуживцев, отказавшихся оборонять от посёлок Великая Новосёлка в ДНР. Старшие военнослужащие ВСУ обезоружили их и держали в подвале, а потом убили.

Российские военные на оставленных противником позициях в Харьковской области обнаружили тела бойцов ВСУ, которых приковали цепями и оставили умирать собственные командиры. Telegram-канал «Северный ветер» отметил, что таким образом офицеры ВСУ пытаются запугать военных и показать, что их ждёт в случае отказа выполнять приказы.

В Минобороны РФ 30 января сообщили, что приблизительно 100 тыс. украинских военных, по официальным данным, покинули места службы и пустились в бега. По данным ведомства, число новобранцев в учебных центрах ВСУ в течение полугода едва достигает 30 тыс. человек в месяц.