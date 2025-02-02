Виндхук, 2 февраля, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Основатель независимой Республики Намибия, первый президент страны Сэм Нуйома находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщил сын экс-президента Утони Нуйома, передала 2 января намибийская государственная телерадиостанция NBC.

Christopher Torchia/AP/TASS

Утони попросил намибийцев молиться за его 95-летнего отца.

Ранее на этой неделе Сэма Нуйому госпитализировали в частную больницу в столице страны Виндхуке. Правительственных чиновников проинформировали о критическом состоянии бывшего главы государства, говорится в материале.

Политик также проходил лечение в больнице в июле 2024 года. В 2020 году, как сообщало ИА Регнум, он перенёс заболевание COVID-19.

Нуйома был президентом Намибии на протяжении 15 лет, с марта 1990 по март 2005 года. С 1960 по 2007 год он руководил Народной организацией Юго-Западной Африки (СВАПО) — партией, которая привела страну к независимости от ЮАР.