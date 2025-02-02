Москва, 2 февраля, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Руководство Евросоюза сделает всё, чтобы независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску не победил на выборах. Об этом 2 февраля заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Global Look Press

Комментируя высокую популярность Джорджеску среди избирателей, сенатор отметил, что победа этого кандидата выглядит неизбежной. Помешать ей могут только экстренные меры, принятые противниками, например, массированные подлоги на выборах, но и такие усилия могут оказаться тщетными.

«Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает всё возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии», — написал Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пушков выразил солидарность с Джорджеску, который назвал государственным переворотом решение Конституционного суда (КС) Румынии аннулировать итоги первого тура президентских выборов. По словам кандидата, правосудие в стране утратило суть.

Джорджеску, проводивший активную кампанию в TikTok, набрал 22,94% голосов в первом туре выборов. Второе место (19,18%) по итогам голосования, состоявшегося 24 ноября 2024 года, заняла выступающая за укрепление партнёрства с НАТО и США Елена Ласкони.

КС Румынии 6 декабря аннулировал итоги выборов по причине серьёзных нарушений, которые подтвердили рассекреченные документы Высшего совета безопасности. Результаты отменили после жалоб со стороны общественных организаций, кандидатов и госструктур. Голосование пройдёт заново, первый тур намечен на 4 мая.

В Бухаресте 12 января акция протеста с требованием провести второй тур выборов собрала больше 100 тыс. человек — членов и сторонников оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR). Джорджеску 2 января обжаловал в Европейском суде по правам человека решение КС страны об отмене президентских выборов.