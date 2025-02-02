Москва, 2 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приоритетном порядке отправляют на фронт украинские подразделения, состоящие из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, заявила спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в Нацгвардии Украины.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Я могу сказать, что эти части и эти подразделения, они чаще как бы бросаются на убой при одинаковой специфике. Туда бросают батальоны, роты и целые части именно из русскоязычных регионов», — приводит «РИА Новости» слова спортсменки, бежавшей из временно оккупированного Киевом города Запорожье.

Жалинская также рассказала, что власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ и под конвоем отправляют их на фронт.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 15 января заявил, что численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек. Такую же цифру он называл в январе 2024 года. При этом авторы американской газеты The Washington Post сообщили, что власти Украины за 2024 год мобилизовали в ряды ВСУ около 200 тыс. человек.