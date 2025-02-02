Суджа, Курская область, 2 февраля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. ВСУ 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, тем самым совершив очередное военное преступление, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские средства ПВО зафиксировали пуск ракет ВСУ из Сумской области, сказано в сообщении.

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населённом пункте Русское Поречное Курской области. Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», — подчеркнуло Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что ракетный удар ВСУ по зданию интерната в Судже — зверство и военное преступление киевского режима, а попытки Киева переложить свою вину на Россию — циничная информационная провокация.

По информации Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», под завалами, образовавшимися после атаки, могут находиться 94 мирных граждан, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Также, по некоторым данным, ВСУ держали внутри пленных из числа гражданских, включая пожилых людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Удар ВСУ по интернату в Судже является терактом, ответственность за который несут все те, кто накачивает Киев вооружением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Все организаторы и исполнители атаки понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом, отметила она.

19 января в двух подвалах домов в Русском Поречном нашли останки семерых мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Бойцы ВСУ натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать от потери крови. СК возбудил уголовное дело по факту убийства мирных граждан.

Следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 мирных жителей освобождённого ВС РФ села Русское Поречное. С 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин, кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем они перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

25 января Курский суд арестовал одного из фигурантов дела, бойца ВСУ Евгения Фабрисенко. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности. Фабрисенко признал вину и на допросе подробно рассказал о пытках, изнасилованиях и убийствах мирных жителей.